В РФ к борьбе с коронавирусом привлекут студентов медвузов

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Студентов медицинских вузов привлекут для помощи врачам в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России. Об этом сообщил глава РФ Минздрава Михаил Мурашко, передает ТАСС.

По словам главы ведомства, это позволит мобилизовать около 40 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в РФ девять смертей от COVID-19. Накануне от коронавируса скончался один человек в Псковской области. Таким образом число жертв инфекции в стране достигло девяти.

Напомним, что в Москве и Подмосковье вводят карантин с 30 марта. Новый режим не ограничивает права граждан приезжать в город или уезжать из него, но нельзя будет без веской причины передвигаться по городу.