default image
Страны ЕС утвердили фонд на 37 млрд для борьбы с коронавирусом

Подробнее...
default image
В города Латвии не будут вводить армию для соблюдения карантина

Подробнее...
default image
Летняя Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года

Подробнее...
default image
Литва просит у СИБ кредит на смягчение последствий коронавирусного кризиса

Подробнее...
default image
Р. Карбаускис: чем больше потратим денег сейчас, тем меньше будет кризис

Подробнее...
default image
А.Палёнис: в Литве не будет нехватки пищевых продуктов

Подробнее...
default image
В РФ к борьбе с коронавирусом привлекут студентов медвузов

Подробнее...
default image
В благодарность медикам сейм Литвы начал заседание аплодисментами

Подробнее...
default image
Сейм Литвы будет решать вопрос ужесточения наказания нарушителям карантина

Подробнее...
default image
Нидерланды: из музея, закрытого на карантин, украдена картина Ван Гога

Подробнее...
default image
Полётов в воздушном пространстве Литвы стало меньше на 70%

Подробнее...
default image
Д. Яунишкиса предлагается назначить главой ДГБ на второй срок

Подробнее...
default image
В Литве выявлены еще 42 случая коронавируса, общее число – 533

Подробнее...
default image
27 случая коронавируса в Литве – тяжелые, сказала главный эпидемиолог

Подробнее...
default image
Трамп объявил о продлении федеральной директивы по социальному дистанцированию до 30 апреля

Подробнее...
default image
Mercedes-Benz предоставит 3D-принтеры для печати медоборудования

Подробнее...
default image
С июля электроэнергия для жителей Литвы может подешеветь

Подробнее...
default image
Заболевшими военными в батальоне НАТО займётся команда хорватских и германских медиков

Подробнее...
default image
В Клайпеде шесть человек вылечились от коронавируса

Подробнее...
default image
Возвращение граждан самолётами уже обошлось Литве почти в 150 тыс. евро

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

В РФ к борьбе с коронавирусом привлекут студентов медвузов

Фото pixabay.com

Студентов медицинских вузов привлекут для помощи врачам в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России. Об этом сообщил глава РФ Минздрава Михаил Мурашко, передает ТАСС.

По словам главы ведомства, это позволит мобилизовать около 40 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в РФ девять смертей от COVID-19. Накануне от коронавируса скончался один человек в Псковской области. Таким образом число жертв инфекции в стране достигло девяти.

Напомним, что в Москве и Подмосковье вводят карантин с 30 марта. Новый режим не ограничивает права граждан приезжать в город или уезжать из него, но нельзя будет без веской причины передвигаться по городу.

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600