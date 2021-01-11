В РФ начали испытывать на добровольцах вакцину Спутник Лайт

Вакцину от коронавируса Спутник Лайт будут испытывать на 150 добровольцах, следует из данных государственного реестра разрешений на проведение клинических исследований Минздрава России, пишет Интефакс.
Исследования продлятся до конца года в Первом Московском университете им. Сеченова и в двух медцентрах Санкт-Петербурга.
COVID-вакцина Спутник Лайт – это один укол вакцины российского препарата Спутник V, который вводится двукратно.
Ранее руководитель Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что безопасность вакцины Спутник Лайт «полностью доказана». А что касается ее эффективности на различных возрастных группах, то потребуется дополнительное изучение.