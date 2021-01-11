В РФ начали испытывать на добровольцах вакцину Спутник Лайт

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Вакцину от коронавируса Спутник Лайт будут испытывать на 150 добровольцах, следует из данных государственного реестра разрешений на проведение клинических исследований Минздрава России, пишет Интефакс.

Исследования продлятся до конца года в Первом Московском университете им. Сеченова и в двух медцентрах Санкт-Петербурга.

COVID-вакцина Спутник Лайт – это один укол вакцины российского препарата Спутник V, который вводится двукратно.

Ранее руководитель Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что безопасность вакцины Спутник Лайт «полностью доказана». А что касается ее эффективности на различных возрастных группах, то потребуется дополнительное изучение.