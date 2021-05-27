В РФ начали вакцинировать животных от COVID-19

Вакцинация проводится частными и государственными клиниками, приобретшими вакцину у производителя — Федерального центра охраны здоровья животных.

«Клиники отмечают повышенный интерес к вакцинации среди граждан с активной гражданской позицией, заводчиков, часто путешествующих владельцев домашних животных, а также граждан, чьи животные содержатся на свободном выгуле», — добавила Мелано.

Как отмечает агентство, вакцина Карнивак-Ков — единственный зарегистрированный в мире профилактический препарат от COVID-19 для животных. Его разработали за счет средств Всероссийского научно-исследовательского института защиты животных в рамках внутренней тематики научно-исследовательских работ Ветеринарное благополучие.