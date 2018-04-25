В РФ началось общероссийское голосование по поправкам в Конституцию

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В России сегодня началось общероссийское голосование по закону о поправке к Конституции страны, сообщает ТАСС.

Основной день голосования, согласно указу президента РФ, — 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня.

Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 8.00 до 20.00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20.00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты.

После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации РФ, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совет Федерации принял постановление и направил его президенту.

Документ в том числе закрепляет на конституционном уровне ряд социальных гарантий, расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, устанавливает приоритет российской Конституции над требованиями международного законодательства, закрепляет в основном законе роль и статус Госсовета, а также предусматривает не более двух президентских сроков, однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь.