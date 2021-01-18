В РФ начинается массовая вакцинация от коронавируса

Он добавила, что российская промышленность «превысила плановые объемы выпуска вакцины». И подчеркнула, что с гражданами начнут разъяснительную работу о безопасности и эффективности отечественных препаратов от коронавируса.

В России прививать население будут препаратом Спутник V, разработанным центром имени Гамалеи Минздрава РФ. Согласно данным Российского фонда прямых инвестиций, в стране привито уже более 1,5 миллиона человек.

Напомним, что в РФ начали испытывать на добровольцах вакцину Спутник Лайт. Он вводится одним уколом. Ученые в РФ заявляют, что он полностью безопасен.