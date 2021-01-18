В РФ начинается массовая вакцинация от коронавируса

Массовая вакцинация населения от коронавируса в России начнется с 18 января. В оборот до конца января поступит 2,1 миллиона доз COVID-вакцины, пишет Интерфакс.
О готовности к широкой вакцинации россиян заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«Мы готовы с понедельника следующей недели выполнить поручение (президента РФ Владимира Путина, — ред.) по переходу от масштабной вакцинации к более широкой вакцинации населения уже в январе-феврале и так далее», — отметила Голикова.
Он добавила, что российская промышленность «превысила плановые объемы выпуска вакцины». И подчеркнула, что с гражданами начнут разъяснительную работу о безопасности и эффективности отечественных препаратов от коронавируса.
В России прививать население будут препаратом Спутник V, разработанным центром имени Гамалеи Минздрава РФ. Согласно данным Российского фонда прямых инвестиций, в стране привито уже более 1,5 миллиона человек.
Напомним, что в РФ начали испытывать на добровольцах вакцину Спутник Лайт. Он вводится одним уколом. Ученые в РФ заявляют, что он полностью безопасен.korrespondent.net