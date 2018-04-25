default image
В Каунасскую больницу из Алитуса доставили мужчину, который недавно посетил Китай

Подробнее...
default image
Евросоюз продлил санкции против Беларуси

Подробнее...
default image
Литва окончательно проиграла спор с "Газпромом" о компенсации в 1,4 млрд евро

Подробнее...
default image
Из-за коронавируса Национальный драматический театр Литвы отменил гастроли в Китае

Подробнее...
default image
В РФ назвали условие для нормандской встречи

Подробнее...
default image
Литву на конкурсе "Евровидения" в Голландии будет представлять группа The Roop

Подробнее...
default image
Банк SEB внедрил новую платформу ИТ, обновил интернет-банк

Подробнее...
default image
В Британии сократят число трудовых мигрантов

Подробнее...
default image
В воскресенье в Литве местами были побиты прежние рекорды тепла

Подробнее...
default image
Приезжающих в Литву украинцев должны будут лучше информировать об условиях труда

Подробнее...
default image
Глава МИД Польши: Россия - серьезная угроза интересам ЕС

Подробнее...
default image
Лукашенко: Беларусь заинтересована в развитии открытого диалога с Литвой

Подробнее...
default image
По восстановленному участку железной дороги в Реньге прошёл первый грузовой состав

Подробнее...
default image
Макрон призвал ЕС к "стратегическому диалогу" с РФ

Подробнее...
default image
Движение против БелАЭС обратится с письмом к А.Лукашенко, соберёт подписи под петицией

Подробнее...
default image
Премьер Литвы С.Сквярнялис взял двухнедельный отпуск

Подробнее...
default image
США планируют выделить до $1 млрд в поддержку энергонезависимости стран Европы

Подробнее...
default image
Г. Науседа: без помощи США и союзников мы не могли бы эффективно сдерживать Россию

Подробнее...
default image
В Китае скрывшим симптомы коронавируса грозит смертная казнь

Подробнее...
default image
Президент: предлагаемые Литвой альтернативы по газу помогают Беларуси в переговорах с РФ

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

В РФ назвали условие для нормандской встречи

Photo by Bernt Rostad on Foter.com / CC BY

Для проведения новой встречи в «нормандском» формате необходимо увидеть результаты предыдущих договоренностей, заявил замглавы МИД Александр Грушко на полях Мюнхенской конференции по безопасности, пишет РБК.

«Была договоренность абсолютно четкая, что новая встреча в нормандском формате должна подвести итог тому, что было обговорено на предыдущей встрече. Это касается разведения сил, прекращения огня, разминирования, обмена пленными, внедрения формулы Штайнмайера в украинское законодательство и некоторых других вещей», — отметил Грушко.

Другими словами, главным условием для проведение нового саммита являются «подвижка по комплексу договоренностей — как на треке безопасности, так и на политическом треке», пояснил замминистра. «Одновременное движение по этих трекам — стержень той философии, которая была заложена в минские договоренности», — добавил он.

По словам Грушко, Россия продолжит настаивать на соблюдении уже достигнутых договоренностей. «Собираться можно, но если на земле не происходит изменений к лучшему, то польза от таких встреч весьма сомнительна», — пояснил он.

реклама

В качестве одного из главных препятствий на пути реализации минских соглашений Грушко назвал «отсутствие всякой готовности Киева к нормальному диалогу с Донецком и Луганском». «Это обязательство вопиющим образом не выполняется, хотя оно является одним из основных условий минского пакета», — отметил дипломат.

Ранее в Офисе президента Украины сообщили, что Зеленский и Путин обсудили подготовку нового саммита нормандской четверки, а также выполнение достигнутых в Париже договоренностей.

Как известно, новая встреча лидеров нормандской четверки должна состояться в апреле, но в МИД Украины и России не уверены в том, что она пройдет в намеченные сроки.

korrespondent.net

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600