В РФ назвали условие для нормандской встречи

Для проведения новой встречи в «нормандском» формате необходимо увидеть результаты предыдущих договоренностей, заявил замглавы МИД Александр Грушко на полях Мюнхенской конференции по безопасности, пишет РБК.

«Была договоренность абсолютно четкая, что новая встреча в нормандском формате должна подвести итог тому, что было обговорено на предыдущей встрече. Это касается разведения сил, прекращения огня, разминирования, обмена пленными, внедрения формулы Штайнмайера в украинское законодательство и некоторых других вещей», — отметил Грушко.

Другими словами, главным условием для проведение нового саммита являются «подвижка по комплексу договоренностей — как на треке безопасности, так и на политическом треке», пояснил замминистра. «Одновременное движение по этих трекам — стержень той философии, которая была заложена в минские договоренности», — добавил он.

По словам Грушко, Россия продолжит настаивать на соблюдении уже достигнутых договоренностей. «Собираться можно, но если на земле не происходит изменений к лучшему, то польза от таких встреч весьма сомнительна», — пояснил он.