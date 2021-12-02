В РФ объяснили низкие цены на газ для Беларуси

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Низкая стоимость газа для Беларуси является продуктом продвинутой интеграции с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 2 декабря, пишет Интерфакс.

«Дело в том, что это предусмотрено, в том числе, и подписанными программами. Вы знаете, что в плане интеграционных процессов там прописаны особые цены для Беларуси. В данном случае, конечно, Беларусь стоит особняком и стоит отдельно от других стран, которые приобретают российский природный газ. Она определенно пользуется привилегиями и преимуществами», — сказал Песков.

Представитель Кремля уточнил, что это не вопрос экономической целесообразности.