В РФ объявили о введении санкций против Байдена

МИД России во вторник, 15 марта, объявил об ответных санкциях против США, под которые попали ряд чиновников, в том числе президент страны Джо Байден.
«В ответ на серию беспрецедентных санкций, запрещающих, помимо прочего, въезд в США для высших должностных лиц Российской Федерации, с 15 марта с.г. в российский стоп-лист включаются на основе взаимности Президент Дж.Байден, Госсекретарь Э.Блинкен, Министр обороны Л.Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов М.Милли, а также ряд руководителей ведомств и известных американских деятелей», — говорится в сообщении.
При этом в МИД РФ отметили, что не отказываются от поддержания официальных связей с США, «если они отвечают нашим национальным интересам, и в случае необходимости будем решать проблемы, вытекающие из статуса лиц, которые фигурируют в «черном списке», для организации контактов высокого уровня».
Также в санкционный список РФ попали:
- Джейкоб Салливан– помощник президента США по национальной безопасности;
- Уильям Бернс – директор ЦРУ;
- Дженнифер Псаки – пресс-секретарь Белого дома;
- Далип Сингх– заместитель помощника президента США по национальной безопасности;
- Саманта Пауэр – директор Агентства по международному развитию;
- Хантер Байден – сын президента США;
- Хиллари Клинтон – бывший кандидат в президенты США;
- Адевейл Адейемо – первый заместитель министра финансов;
- Рета Джо Льюис – президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка.
Также в МИД РФ пообещали расширить санкционный список высших американских чиновников, военных, законодателей, бизнесменов, экспертов и медийных персон, «русофобски настроенных либо содействующих разжиганию ненависти к России и введению ограничительных мер».
Отметим, с начала войны против Украины международное сообщество ввело против России 3612 ограничительных мер. В целом с 2014 года против России ввели 6366 санкций. Таким образом, РФ обошла по этому показателю Иран и КНДР.korrespondent.net