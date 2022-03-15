В РФ объявили о введении санкций против Байдена

МИД России во вторник, 15 марта, объявил об ответных санкциях против США, под которые попали ряд чиновников, в том числе президент страны Джо Байден.

«В ответ на серию беспрецедентных санкций, запрещающих, помимо прочего, въезд в США для высших должностных лиц Российской Федерации, с 15 марта с.г. в российский стоп-лист включаются на основе взаимности Президент Дж.Байден, Госсекретарь Э.Блинкен, Министр обороны Л.Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов М.Милли, а также ряд руководителей ведомств и известных американских деятелей», — говорится в сообщении.

При этом в МИД РФ отметили, что не отказываются от поддержания официальных связей с США, «если они отвечают нашим национальным интересам, и в случае необходимости будем решать проблемы, вытекающие из статуса лиц, которые фигурируют в «черном списке», для организации контактов высокого уровня».