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В РФ объявили о введении санкций против Байдена

Nuotrauka МИД России/ twitter.com

МИД России во вторник, 15 марта, объявил об ответных санкциях против США, под которые попали ряд чиновников, в том числе президент страны Джо Байден. 

«В ответ на серию беспрецедентных санкций, запрещающих, помимо прочего, въезд в США для высших должностных лиц Российской Федерации, с 15 марта с.г. в российский стоп-лист включаются на основе взаимности Президент Дж.Байден, Госсекретарь Э.Блинкен, Министр обороны Л.Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов М.Милли, а также ряд руководителей ведомств и известных американских деятелей», — говорится в сообщении.

При этом в МИД РФ отметили, что не отказываются от поддержания официальных связей с США, «если они отвечают нашим национальным интересам, и в случае необходимости будем решать проблемы, вытекающие из статуса лиц, которые фигурируют в «черном списке», для организации контактов высокого уровня».

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Также в санкционный список РФ попали:

  • Джейкоб Салливан– помощник президента США по национальной безопасности;
  • Уильям Бернс – директор ЦРУ;
  • Дженнифер Псаки – пресс-секретарь Белого дома;
  • Далип Сингх– заместитель помощника президента США по национальной безопасности;
  • Саманта Пауэр – директор Агентства по международному развитию;
  • Хантер Байден – сын президента США;
  • Хиллари Клинтон – бывший кандидат в президенты США;
  • Адевейл Адейемо – первый заместитель министра финансов;
  • Рета Джо Льюис – президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка.

Также в МИД РФ пообещали расширить санкционный список высших американских чиновников, военных, законодателей, бизнесменов, экспертов и медийных персон, «русофобски настроенных либо содействующих разжиганию ненависти к России и введению ограничительных мер».

Отметим, с начала войны против Украины международное сообщество ввело против России 3612 ограничительных мер. В целом с 2014 года против России ввели 6366 санкций. Таким образом, РФ обошла по этому показателю Иран и КНДР.

korrespondent.net

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