В РФ оценили ответ США по гарантиям безопасности

Фото из открытых источников

России нужно время. чтобы проанализировать ответы США и НАТО на предложения по гарантиям безопасности, сообщил в четверг, 27 января, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Напомним, накануне США, а потом и НАТО передали РФ ответы по переговорам о безопасности.

«Все эти бумаги у президента. Конечно, потребуется какое-то время, чтобы их проанализировать. Не будем спешить с какими-то заключениями», — сказал Песков.

По его словам, у РФ нет поводов для оптимизма после ответа США. «Они абсолютно однозначно сказали о неприятии основных озабоченностей, которые были изложены Российской Федерацией. Основываясь на этом, конечно, поводов не так много для оптимизма», — отметил Песков.

При этом он воздержался «от каких-то концептуальных оценок».

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что содержание ответа США позволяет рассчитывать на серьезный разговор.

«По главному вопросу в этом документе позитивной реакции нет. Главным вопросом является наша четкая позиция о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на Восток и размещения ударных вооружений, которые могут угрожать территории Российской Федерации», — сказал он.

Также Лавров заявил, что РФ вскоре направит США запрос о том, почему «Запад не выполняет обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других».