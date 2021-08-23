В РФ рассказали о разработке самолета Судного дня

В России ведется работа над проектом нового так называемого самолета Судного дня, сообщает Интерфакс со ссылкой на главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова.
«Заказчиком таких спецмашин выступает военное ведомство», — заявил Мантуров, добавив, что «российская авиационная промышленность может выпускать самолеты всех классов, в том числе и самолеты такого назначения».
Ранее сообщалось, что новый самолет Судного дня собираются создать на базе пассажирского Ил-96.
В настоящий момент у России есть четыре самолета Судного дня Ил-80, разработанных на базе Ил-86. Предполагается, что в случае ядерной войны, если наземные структуры управления будут уничтожены, с борта такого самолета можно управлять всеми видами вооруженных сил. Для защиты находящихся на борту от последствий ядерного взрыва, в фюзеляже самолетов Судного дня нет иллюминаторов.
Помимо России такие самолеты есть у США. Американский самолет Судного дня создан на базе Boeing 747.korrespondent.net