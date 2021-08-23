В РФ рассказали о разработке самолета Судного дня

В настоящий момент у России есть четыре самолета Судного дня Ил-80, разработанных на базе Ил-86. Предполагается, что в случае ядерной войны, если наземные структуры управления будут уничтожены, с борта такого самолета можно управлять всеми видами вооруженных сил. Для защиты находящихся на борту от последствий ядерного взрыва, в фюзеляже самолетов Судного дня нет иллюминаторов.

Помимо России такие самолеты есть у США. Американский самолет Судного дня создан на базе Boeing 747.