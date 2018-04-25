В РФ создадут Национальную базу генетической информации

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В России создадут Национальную базу генетической информации. Президент страны Владимир Путин поручил правительству при участии НИЦ Курчатовский институт профинансировать создание и работу системы хранения генетических данных, сообщила пресс-служба Кремля.

«Правительству Российской Федерации при участии Национального исследовательского центра Курчатовский институт с учетом ранее данных поручений обеспечить создание и функционирование информационно-аналитической системы хранения и обработки генетических данных Национальная база генетической информации», — говорится в поручении.

Речь идет, в частности, о разработке форматов хранения и передачи информации, сопутствующих поисковых программ. Средства с 2021 года будут выделяться каждый год из федерального бюджета.

Путин также поручил правительству обеспечить создание в России необходимого оборудования, позволяющего проводить исследования в области генетики.