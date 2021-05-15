В РФ утвердили перечень недружественных стран

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Правительство России утвердило перечень недружественных иностранных государств. В список вошли Соединенные Штаты Америки и Чешская Республика. Соответствующее распоряжение появилось на сайте правительства в пятницу, 14 мая.

«Утвердить прилагаемый перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, в отношении которых применяются меры воздействия (противодействия), установленные указом Президента Российской Федерации от 23 апреля 2021 года», — говорится в документе.

Согласно распоряжению, Чехия сможет нанимать в свою дипломатическую миссию не более 19 работников, находящихся в РФ, а США — ни одного.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден подписал указ о новых санкциях против России. В частности, США высылают 10 российских дипломатов из Вашингтона. В НАТО поддержали санкции США против России. Североатлантический альянс согласен с обвинениями США в адрес России в вопросе кибератаки на SolarWinds и выражают свою солидарность в вопросе санкций.