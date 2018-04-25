В РФ запустили упрощенное получение гражданства

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В России с 24 июля заработала упрощенная процедура получения гражданства.

По новым правилам, человек не обязан отказываться от прежнего гражданства.

Теперь бывшим советским гражданам, которые не имеют гражданства и проживают на территории экс-советских республик, до получения российского паспорта не обязательно находиться в России в течение трех лет и подтверждать наличие законного источника дохода. То же самое касается иностранцев, один из родителей которых живет в России и имеет гражданство, либо если человек обзавелся семьей и детьми с россиянином или россиянкой.

Гражданам Украины, Беларуси, Казахстана, Молдавии достаточно действующего вида на жительство при подаче заявления на получение российского паспорта.

Выпускники российских вузов могут рассчитывать на новый статус не через три, а через один год работы в стране.

Напомним, с 17 июня в РФ отменили обязательный экзамен по русскому языку для получения гражданства, если заявитель свободно им владеет.