В РФ заявили о готовности открыть гуманитарные коридоры

Nuotrauka BNS/ Gabrielė Navickaitė

Министерство обороны РФ на очередном брифинге в понедельник, 7 марта, заявило, что Москва предложила Киеву согласовать гуманитарные коридоры и время начала их функционирования.

Так, в российском ведомстве утверждают, что предложили украинским властям договориться по этому вопросу до 2:00 (по киевскому времени) 8 марта.

При этом в РФ заявляют, что объявят режим тишины и готовы обеспечить гуманитарные коридоры в Украине во вторник с 9:00 (по киевскому времени). Они упомянули о Киеве, Чернигове, Сумах, Харькове и Мариуполе.