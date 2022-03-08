В РФ заявили о готовности открыть гуманитарные коридоры

Министерство обороны РФ на очередном брифинге в понедельник, 7 марта, заявило, что Москва предложила Киеву согласовать гуманитарные коридоры и время начала их функционирования.
Так, в российском ведомстве утверждают, что предложили украинским властям договориться по этому вопросу до 2:00 (по киевскому времени) 8 марта.
При этом в РФ заявляют, что объявят режим тишины и готовы обеспечить гуманитарные коридоры в Украине во вторник с 9:00 (по киевскому времени). Они упомянули о Киеве, Чернигове, Сумах, Харькове и Мариуполе.
Россия согласна обеспечить гуманитарные коридоры:
— из Киева и прилегающих населенных пунктов, а также из Чернигова через территорию Белоруссии с последующей доставкой из Гомеля авиационным транспортом в РФ, южном направлении — по согласованию с украинской стороной;
— из города Сумы по двум маршрутам в Полтаву и на территорию России в Белгород — далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения, в южном направлении — по согласованию с украинской стороной;
— из Харькова на территорию РФ в Белгород — далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения, в города Львов, Ужгород, Ивано-Франковск — по согласованию с украинской стороной;
— из Мариуполя по двум маршрутам на территорию РФ в Ростов-на-Дону через Новоазовск и Таганрог, в Запорожье — по согласованию с украинской стороной.
Напомним, накануне Украина отказалась от предложения России об организации гуманитарных коридоров на территорию страны-агрессора.korrespondent.net