В РФ заявили о ликвидации группы антиамериканских хакеров

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ФСБ России заявила в пятницу, 14 января, о ликвидации хакерской группы REvil, причастной к ряду атак на американские компании, сообщает Интерфакс.

«ФСБ России установлен полный состав преступного сообщества REvil и причастность его членов к неправомерному обороту средств платежей, осуществлено документирование противоправной деятельности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что операция проведена после обращения США.

При обысках 14 членов хакерской группы изъяты свыше 426 млн рублей, в том числе в криптовалюте, 600 тысяч долларов, 500 тысяч евро, а также компьютерная техника, криптокошельки, использовавшиеся для совершения преступлений, 20 машин премиум-класса.

Задержанным предъявлены обвинения по статье неправомерный оборот средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ).

«Представители компетентных органов США о результатах операции проинформированы», — отметили в ЦОС ФСБ.

По версии ФСБ, задержанные разработали вредоносное программное обеспечение, организовали хищение денежных средств с банковских счетов иностранных граждан и их обналичивание, в том числе путем приобретения дорогостоящих товаров в интернете.

По данным издания, РФ не выдаст США участников REvil, у которых есть российское гражданство.