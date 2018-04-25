В последние два дня в России наблюдается всплеск числа заразившихся коронавирусом COVID-19 на фоне стабильной ситуации, которая была отмечена на прошлой неделе. Об этом в эфире одной из радиостанций заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РБК.
«Да, в самом деле, — и вчера, и сегодня мы видим такой «зубец», как говорят специалисты-аналитики, на фоне достаточно ровной ситуации в течение более чем семи дней», — сказала она.
Попова также констатировала, что сейчас в России наблюдается реализация тех рисков, о которых было сказано около десяти дней назад.
«Эта ситуация была спрогнозирована», — отметила глава Роспотребнадзора.
В последние несколько дней в России чиновники федерального и регионального уровней часто заявляли о скором достижении плато по заражаемости коронавирусом или о выходе на него. Так, губернатор Московской области Андрей Воробьев 29 апреля заявил о выходе региона на плато по количеству зараженных коронавирусом. «На плато мы вышли. Я думаю, что мы будем на нем какое-то время стоять, потом снижение продолжится», — сказал он тогда.
Однако на следующий день оперативный штаб сообщил о рекордном росте числа обнаруженных заражений коронавирусом SARS-CoV-2 за сутки в области — 793.
О выходе на плато заявляла также 30 марта глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. «Мы, по сути, последнюю неделю уже были практически на плато по числу новых случаев», — сказала Скворцова. Однако утром следующего дня поступили данные о рекордном количестве новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки по всей стране — 7933. Накануне сообщалось о 7099 случаев заболевания, а за день до этого было лишь 5 841 случая заболевания за сутки.korrespondent.net
“В РФ заявили о резком увеличении числа зараженных коронавирусом”
А что хотеть, россияне очень не десцеплинированные, когда вокруг уже был короновирус многие полетели отдыхать им плевать на то что они то может в лёгкой форме заболеют, а рядом с ними другие люди живут у которых имунка послабее, а многие ещё начинают орать о нарушении их прав на свободу, так вот — это вы кто везде шастаются, не изолируетесь и являетесь носителями вируса- это вы виноваты в тех смертях людей и медиков которые боролись и борются ценой своей жизни с этой заразой и так хотелось бы чтобы вы это осознали и жили с этой виной , если вы люди.