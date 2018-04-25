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В Риме вступает в силу «Закон о туалетах» в барах, кафе и ресторанах

Фото pixabay.com

В Риме начинает действовать закон, обязывающий платить за посещение туалетов в ресторанах и кафе. Это касается всех «гостей» с улицы, кто не является клиентом. Об этом пишет Il Giornale.

Плохие новости для туристов, стекающихся со всего мира в Рим и его окрестности. Через несколько дней в итальянском регионе Лацио, столицей которого Рим и является, вступит в силу так называемый «закон о туалетах». Согласно ему, чтобы «помыть руки» в кафе, пиццерии, ресторане или баре, теперь придется платить. При этом входную сумму определит сам владелец заведения. Обязательным условием станет наличие таблички с информацией о стоимости посещения туалета. Исключение составят инвалиды, несовершеннолетние и беременные.

До этого в Риме действовал закон, по которому владельцы заведений не могли отказать прохожему в пользовании туалетной комнатой. Однако, не уточнялось, должна ли за это браться плата. Эксперты отмечают, что нововведение может стать «золотой» жилой для владельцев помещений в центре города и приносить им десятки миллионов евро в год. Уже поговаривают, что для самых топовых локаций будет не проблемой задрать ценник до 10 евро за одно посещение или даже больше.

Одновременно с этим в Лацио был принят еще один спорный закон, касающийся небольших магазинчиков. Местные власти приняли решение о создании так называемых «красных зон» в туристических районах. Такие места должны быть полностью освобождены от торговых киосков. Получается, что любая уличная торговля в этих зонах окажется под запретом.

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