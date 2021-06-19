В Рио-де-Жанейро пройдет пробный карнавал

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Власти Рио-де-Жанейро дали добро на проведение пробного мини-карнавала на острове Пакета. Мероприятие состоится в сентябре, когда все население острова пройдет вакцинацию от коронавируса, сообщает Globo.

По словам мэра города Эдуардо Паеса, карнавал можно будет провести только в том случае, если после введения второй дозы вакцины всем жителям острова в течение 14 дней не будет зарегистрировано ни одного случая заболевания Covid-19.