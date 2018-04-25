В России анализируют предложенную Трампом «сделку века»

Кремль продолжает анализировать представленный президентом США Дональдом Трампом план мирного палестино-израильского урегулирования, сообщает ТАСС.
Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы продолжаем анализировать эту информацию и изучать план, который был подготовлен в администрации Белого дома, — сказал Песков. — Завтра также будет встреча с [премьер-министром Израиля Биньямином] Нетаньяху и поступит еще информация, что называется, из первых рук».
Пресс-секретарь главы государства отметил, что «пока можно лишь констатировать, что план получил полную поддержку Израиля, был поддержан рядом других государств, но встретил категорическое неприятие со стороны непосредственного участника так называемой сделки, речь идет о палестинцах». «Мы продолжаем анализировать ситуацию. Вы знаете, Россия продолжает оставаться ответственным участником «пятерки» ближневосточной. При необходимости Россия готова продолжать прикладывать любые усилия, делать все от нее возможное с тем, чтобы достигнуть жизнеспособного мира на Ближнем Востоке», — заключил представитель Кремля.
«Сделка века»
Во вторник президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху объявил ключевые положения так называемой сделки века — плана мирного палестино-израильского урегулирования, в основе которого взаимное признание двух государств.
США предлагают неразрывно связать состоящую из Газы и Западного берега реки Иордан территорию Палестины скоростным транспортным сообщением, а столицей арабского государства признать Восточный Иерусалим. В то же время Трамп назвал «неделимой столицей» Израиля весь Иерусалим и заявил о намерении США признать еврейские поселения израильской территорией.
В качестве условий мирного процесса Трамп назвал отказ властей Палестины от поддержки действующего в Газе радикального движения ХАМАС, а также от методов вооруженной борьбы. В качестве поддержки урегулирования США предлагают $50 млрд инвестиций.
Нетаньяху поддержал предложение Трампа и выразил готовность к немедленному началу мирных переговоров с палестинцами. В ХАМАС заявили, что план не стоит потраченных на него чернил. Лидер Палестины Махмуд Аббас и представители радикального движения ХАМАС решительно отвергли предложения президента США.
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