В России анализируют предложенную Трампом «сделку века»

«Сделка века»

Во вторник президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху объявил ключевые положения так называемой сделки века — плана мирного палестино-израильского урегулирования, в основе которого взаимное признание двух государств.

США предлагают неразрывно связать состоящую из Газы и Западного берега реки Иордан территорию Палестины скоростным транспортным сообщением, а столицей арабского государства признать Восточный Иерусалим. В то же время Трамп назвал «неделимой столицей» Израиля весь Иерусалим и заявил о намерении США признать еврейские поселения израильской территорией.

В качестве условий мирного процесса Трамп назвал отказ властей Палестины от поддержки действующего в Газе радикального движения ХАМАС, а также от методов вооруженной борьбы. В качестве поддержки урегулирования США предлагают $50 млрд инвестиций.

Нетаньяху поддержал предложение Трампа и выразил готовность к немедленному началу мирных переговоров с палестинцами. В ХАМАС заявили, что план не стоит потраченных на него чернил. Лидер Палестины Махмуд Аббас и представители радикального движения ХАМАС решительно отвергли предложения президента США.

