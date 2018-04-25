В России число случаев коронавируса превысило 21 тысячу

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В России за сутки зафиксировано 2 774 новых случаев коронавируса COVID-19, всего в стране диагностировано более 21102 заболевших, сообщил во вторник, 14 апреля, оперативный штаб.

Таким образом, в России второй день подряд более 2500 новых случаев коронавируса.

За сутки выписаны 224 пациента, общее число выздоровевших в стране достигло 1 694 человек.

Зафиксировано 22 новых летальных исхода, теперь количество умерших в РФ из-за коронавируса достигло 170 человек.По последним данным, коронавирусом в мире заболели более 1,9 млн человек, почти 120 тысяч умерли и более 450 тысяч излечились.