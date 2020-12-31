В России COVID-паспорта появятся в 2021 году

Фото pixabay.com

«Интерфакс» со ссылкой на заявление главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева пишет, что в России COVID-паспорта введут в 2021 году. Они помогут сделать путешествия безопасными.

По словам Дмитриева, вводить такие документы планирует множество стран и это «новая реальность». Так, например, о вводе вакцинных паспортов заявил Израиль. И уже в скором будущем путешествия, и в частности, авиаперелёты будут возможны либо по системам тестирования, либо по вакцинным паспортам.

При этом ранее против идеи ввода COVID-паспортов выступила глава СФ Валентина Матвиенко — она назвала такую меру дикриминационной и заявила, что делить граждан таким образом недопустимо. Тогда как Александр Гинцбург, глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, идею одобрил. По его словам, это «совершенно правильная вещь».

Такой документ — справку или паспорт вакцинации — уже можно будет получить в январе на сайте госуслуг, в личном кабинете.