Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

В России готовятся к воссозданию системы медвытрезвителей, ликвидированных в 2011 году.

По данным правоохранительных органов, упразднение медицинских вытрезвителей крайне негативно сказалось на общей криминогенной ситуации. Поэтому в ряде субъектов РФ началось создание специализированных муниципальных и региональных учреждений по оказанию помощи гражданам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения и утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке.

Накануне комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления на своем заседании рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроект, дающий право регионам создавать медицинские вытрезвители.

Этот документ предусматривает создание таких учреждений в субъектах РФ на базе муниципально-частного партнерства: в таком случае может появиться возможность взимать плату за услуги с людей, попавших в вытрезвители.

В случае принятия такого законопроекта, расходы медвытрезвителей по всей России составят приблизительно около 1 млрд рублей в год.

Как сообщил ТАСС глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, который является одним из авторов документа, из попавших в поле зрения Минздрава 68 тыс. нетрезвых лиц, доставленных в вытрезвители в 2018 году, 75% не нуждались в лечении.

«На вытрезвление 65 тыс. человек в 2018 году 21 вытрезвитель в 7 российских регионах потратил чуть более 120 млн рублей, то есть в среднем на одного человека приблизительно 1,8 тыс. рублей. Если заложить по 1,8 тыс. рублей на предполагаемые 75% нетрезвых лиц (те, кому не нужно лечение), то это и будет около 1 млрд рублей на всю страну», — пояснил Рязанский.

Он добавил, что эта статистика была собрана с субъектов РФ, где уже есть муниципальные вытрезвители. Сенатор напомнил, что в случае принятия законопроекта регионы не будут обязаны создавать вытрезвители, у них лишь появляется на это право.

Впрочем, пока Счетная палата РФ не поддержала данный законопроект, так как в нем нет информации о нагрузке на бюджеты субъектов.

Напомним, большинство субъектов РФ выступило в пользу законопроекта о медвытрезвителях, из 81 отзыва 62 — положительные.

Только по официальным данным, в России более двух миллионов алкоголиков. Но, судя по цифрам, более приближенным к реальности, от алкоголизма страдают около 10 млн россиян.

Россия занимает четвертое месте в мире по употреблению алкоголя на душу населения, включая детей и стариков — 15 литров чистого спирта в год (при том, что опасная доза алкоголя составляет восемь литров в год).

Достоверные показатели смертности в России от злоупотребления алкоголем основаны на данных медиков и судмедэкспертов: от заболеваний, причиной которых является чрезмерное употребление спиртного, в стране ежегодно умирает около 500 тысяч граждан.

По данным Центра разработки национальной алкогольной политики, смертность от отравления алкоголем за последние шесть месяцев 2019 года выросла в России на 17,2%. В некоторых регионах РФ рост смертности граждан от алкоголя вырос на сотни процентов. Так, в Татарстане, где зафиксирован наибольший рост смертности, этот показатель вырос в 12 раз.

Во времена СССР принудительное лечение от алкоголизма было достаточно распространенным. Запойных алкоголиков помещали на лечение в специализированные учреждения — лечебно-трудовые профилактории (ЛТП). Родственники или соседи обращались с заявлением к представителю местной власти, участковому инспектору или участковому врачу, которые и направляли алкоголика в ЛТП. Как такового медикаментозного или психологического воздействия на алкоголика в этих государственных учреждениях не было. Основным методом лечения был принудительный труд больного. Отсюда и низкая эффективность такого «лечения» — большинство пациентов ЛТП были их постоянными «клиентами».

Но в 1992 году Госдума обновленного российского государства приняла закон «О психиатрической помощи населению и правах граждан при ее оказании», в котором было прописано основное правило лечения от алкоголизма — добровольность. С этого времени принудительное лечение и кодирование от алкоголизма можно было применять только по решению суда.

Все медвытрезвители в России были ликвидированы осенью 2011 года при бывшем главе МВД Рашиде Нургалиеве, ратовавшем за восстановление системы принудительного лечения граждан от алкоголизма и наркомании. С тех пор заниматься пьяными, находящимися в общественных местах, обязали гражданские медицинские учреждения в регионах.

Одним из инициаторов возобновления советских методов борьбы с алкоголизмом в марте 2014 года стала глава Минздрава Вероника Скворцова, которая считала, что соответствующие учреждения должны работать не в системе здравоохранения и взимать плату за услуги.