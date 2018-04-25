В России и Великобритании подтверждены первые случаи заражения новым коронавирусом

«Пациенты получают помощь специалистов NHS (Национальная система здравоохранения Великобритании), и мы используем проверенные и прошедшие тесты процедуры по контролю за инфекцией для того, чтобы избежать дальнейшего распространения вируса», — добавил медицинский чиновник. О личности инфицированных не сообщается.

Ранее власти страны проверили более 130 человек на наличие коронавируса нового типа. Все анализы до сегодняшнего дня оказывались отрицательными. В 13:00 (16:00 по Москве) в Великобритании должен приземлиться самолет, который вывез 110 человек (83 британских подданных и 27 граждан других европейских государств) из китайского города Ухань, где произошла вспышка пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. Прибывшие будут помещены на двухнедельный карантин.

Роспотребнадзор дал рекомендации, как уберечься от гриппа и коронавируса

Чтобы снизить риск заражения коронавирусом, гриппом или другой вирусной инфекцией, в общественных местах нужно ничего не трогать голыми руками, ограничить поцелуи и объятия, а также носить медицинские маски и не распускать волосы. Такие рекомендации приводятся на сайте Роспотребнадзора.

В людных местах и транспорте россиянам рекомендовали носить одноразовые медицинские маски. Их нужно менять на новые каждые два-три часа, при этом нельзя использовать их повторно. Еще один совет сводится к выбору «гладких причесок», по данным врачей, распущенные волосы, часто контактируя с лицом, увеличивают риск инфицирования.

После посещения любых общественных мест, транспорта, прикосновений к деньгам, дверным ручкам или общественной оргтехнике на работе нужно мыть руки. Также Роспотребнадзор посоветовал мыть руки перед едой и готовкой. Руки нужно намыливать не меньше 20 секунд, а после мытья вытирать досуха. По возвращении домой специалисты рекомендовали мыть не только руки, но и лицо с мылом и промывать нос изотоническим раствором соли. Касаться лица лучше «только недавно вымытыми руками», а если их нечем вымыть, их можно очистить дезинфицирующими средствами на спиртовой основе.

Роспотребнадзор также посоветовал не браться голыми руками за дверные ручки или перила в общественных пространствах, держаться подальше от кашляющих или чихающих людей, не пользоваться общими полотенцами, чаще проветривать помещения и «ограничить приветственные рукопожатия, поцелуи и объятия».

Уже заболевшим рекомендовано минимизировать контакты со здоровыми, пользоваться только личной посудой, изолировать свою зубную щетку и полотенца от домочадцев, носить одноразовую маску, меняя ее раз в час. При чихании и кашле россиянам рекомендовали прикрывать рот, лучше — одноразовым платком, но можно и ладонью или локтевым сгибом.





