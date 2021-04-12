В России исключили войну с Украиной

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Россия не допускает возможности войны с Украиной. Об этом в интервью телеканалу Россия 1 заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Конечно, никто не собирается двигаться к войне (с Украиной, — ред.), и никто вообще не приемлет какую-то возможность такой войны», — заявил он.

Он также добавил, что «никто не приемлет возможность гражданской войны в Украине». Кроме того, он подчеркнул, что Москва не будет безучастной к судьбам русскоговорящих на Донбассе.

«Россия никогда не была участницей этого конфликта. Но Россия всегда говорила, что она не останется безучастной к судьбам русскоговорящих, которые живут на юго-востоке страны», — добавил Песков.

Напомним, 8 апреля Меркель потребовала от Путина отказаться от усиления российских войск на границе с Украиной, чтобы достигнуть деэскалации ситуации.

В свою очередь замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявлял, что РФ будет вынуждена защищать «своих граждан» на Донбассе в случае обострения конфликта.