В России могут сократить новогодние каникулы

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Продолжительность новогодних праздников в России в 2021 году могут сократить до трех дней — с 1 по 3 января. Проект соответствующей поправки в Трудовой кодекс РФ разработал председатель комитета по экономической политике Совета Федерации, сенатор от Санкт-Петербурга Андрей Кутепов, сообщает РБК.

Сенатор считает, что такая мера позволит компенсировать потери России от введения в 2020 году режима нерабочих дней, призванных замедлить распространение коронавирусной инфекции COVID-19. «В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в пояснительной записке к законопроекту Кутепова.

В действующей редакции Трудового кодекса РФ в состав новогодних каникул с учетом отмечаемого 7 января праздника Рождества Христова включаются все дни с 1 по 8 января.

В проекте отмечается, что первоначально в 2020 году в России планировалось лишь 118 нерабочих дней — суббот, воскресений и государственных праздников, однако из-за введения антивирусных нерабочих дней и дополнительных выходных для проведения парада Победы и всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ их число уже выросло до 147.

Андрей Кутепов отмечает также, что и после майских праздников, когда режим нерабочих дней в России формально закончился, многие предприятия и организации не вернулись к полноценной работе, так как снятие ограничений в разных регионах проходит по-разному.

Свои предложения сенатор направил министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову, попросив выразить позицию ведомства.