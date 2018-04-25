В России могут ввести налог на фастфуд

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Налог на нездоровую пищу по примеру ряда зарубежных стран может появиться и в России. Власти полагают, что фастфуд способствует ожирению и целому ряду серьезных болезней, лечение которых требует огромных затрат от государства, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на «МедикФорум».

Россия уже входит в мировые лидеры по числу людей с лишним весом и ожирением, и этому способствует бедность большей части населения. Здоровое питание стоит дорого, и людям гораздо дешевле бывает покупать полуфабрикаты или посещать недорогие фастфуд сети, где их снабжают большим количеством блюд, созданных из муки, красного мяса, соли и целого ряда не очень здоровых ингредиентов. В США, как показывает практика, среди бедного населения также отмечается самое большое количество людей с ожирением, и аналогичная ситуация сложилась во многих других странах.

Ожирение приводит к гипертонии, остеохондрозу, сердечно-сосудистым нарушениям, и, конечно, диабету второго типа. Все эти хронические заболевания требуют системного и длительного лечения, которое очень дорого обходится финансирующему органы здравоохранения государству. Для того чтобы как-то компенсировать эти расходы, власти ряда стран в последние годы начали вводить налог на фастфуд. Получающие сверхприбыли владельцы фастфуд дополнительно выплачивают государству специально установленный налог, который целевым образом поступает на нужды медицины. С аналогичным предложением к властям обратился депутат Государственной думы Борис Менделевич.

По его мнению, налоговые выплаты от фастфуд сетей нужно направлять на борьбу с ожирением. Депутат поведал о начале работы над подобным законопроектом, который также будет предусматривать ограничения по количеству калорий в блюдах. Законодатель согласен с т ем, что употребление фаст-фуда это также одно из проявлений бедности, с которой нужно системно бороться. Практика других стран показывает, что помимо налога на фастфуд необходимо также обкладывать дополнительными отчислениями вредные продукты в супермаркетах. Увеличение стоимости вредной пищи и намного большая доступность продуктов полезных может улучшить ситуацию одновременно с пропагандой здорового образа жизни.