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В России началась внезапная проверка войск и флотов

Фото Минобороны России

Внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов и отдельных соединений центрального подчинения, а также Воздушно-десантных войск (ВДВ) началась по поручению Верховного главнокомандующего РФ Владимира Путина. Об этом сообщил в пятницу министр обороны России Сергей Шойгу, передает ТАСС.

«В соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации проводится внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного, Тихоокеанского флотов», — заявил Шойгу во время совещания с руководящим составом ведомства в Национальном центре управления обороной.

По словам министра, мероприятие спланировано для оценки способности ВС обеспечить военную безопасность на юго-западе России, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера, и подготовки к стратегическим командно-штабным учениям «Кавказ-2020» (планируются в сентябре — прим. ТАСС).

Для выполнения поставленных Верховным главнокомандующим задач Шойгу поручил Генштабу ВС РФ организовать проверку и контроль действий войск. Для этого должны быть сформированы рабочие группы для проверки привлекаемых органов военного управления, войск и сил. Заместителям министрам обороны поручено обеспечить контроль выполнения задач подчиненными органами военного управления, войсками, которые привлекаются к проверке по направлениям деятельности.

Руководство подготовкой объединений, соединений и воинских частей к выполнению учебно-боевых задач будут осуществлять главнокомандующие видами вооруженных сил, командующий ВДВ и руководители центральных органов военного управления.

Участники учений

Около 150 тыс. военных, более 26 тыс. единиц техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов участвуют во внезапной проверке.

«В ходе проверки предусмотрено проведение с войсками 56 учений тактического уровня. Задействуется 35 полигонов и учебных полей, 17 морских полигонов в акваториях Черного и Каспийского морей. Всего на внезапную проверку привлечено 149 тыс. 755 человек, 26 тыс. 820 единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения», — сказал Шойгу.

Министр поручил в рамках учений и контрольных занятий предусмотреть реализацию программ боевой подготовки и слаживания.

«Результаты проведенных учебных мероприятий учесть в определении оценки состояния уровня подготовки объединений, соединений, воинских частей при их допуске на стратегическое учение «Кавказ-2020», — отметил министр обороны РФ.

Меры безопасности

Шойгу поставил задачу принять все необходимые меры по сохранению здоровья военнослужащих в ходе проверки.

«В ходе контрольных мероприятий необходимо принять все меры по сохранению здоровья личного состава», — сказал он.

«На всех этапах проверки обеспечить строгое соблюдение требований безопасности, сохранность оружия и боеприпасов, исключить случаи нанесения ущерба государственной собственности, не допустить отрицательного воздействия на природную среду», — поставил задачу министр.

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