В России начали тестировать на коронавирус на дому

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Начиная с 6 апреля жители Москвы и Подмосковья могут обратиться в Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора для того, чтобы пройти тестирование на коронавирус нового типа.

Для этого не нужно будет назначение врача. Процедура будет платной, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на сайт Роспотребнадзора.

Новую тест-систему разработали специалисты Центрального НИИ эпидемиологии. По данным Роспотребнадзора, она сможет обнаружить вирус не только на ранних стадиях, но и у людей с невыраженными симптомами.

В рамках режима самоизоляции биоматериал для тестирования будут собирать на дому «практически бесконтактным способом». Специалист выездной службы Центра молекулярной диагностики привезет заказчику диагностический набор, расскажет, как самостоятельно взять мазок, затем увезет контейнер с биоматериалом на исследование. Результат предоставят в течение одного-двух дней по электронной почте.

Тест-система, по словам разработчиков, полностью соответствует всем современным европейским требованиям. Ввиду высокой чувствительности и специфичности теста исключается получение ложноотрицательных и ложноположительных результатов.