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В России начинают массовую вакцинацию от COVID-19

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

В России планируют начать масштабную вакцинацию на следующей неделе. Первыми вакцину получат врачи и учителя. В стране, по словам президента Владимира Путина, произведено порядка двух миллионов доз вакцины от коронавируса, пишет ТАСС.

«Это дает нам возможность начать если не массовую, то масштабную вакцинацию», — заявил Путин.

Он обратился с просьбой к вице-премьеру Татьяне Голиковой начать вакцинацию уже в конце следующей недели.

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«Я знаю, что в целом и промышленность, и [медицинская] сеть к этому готовы. Давайте сделаем этот первый шаг», — подчеркнул Путин.

Напомним, что Британия первой одобрила вакцину от коронавируса. Вакцинация начнется на следующей неделе.

korrespondent.net

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