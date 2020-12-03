В России начинают массовую вакцинацию от COVID-19

В России планируют начать масштабную вакцинацию на следующей неделе. Первыми вакцину получат врачи и учителя. В стране, по словам президента Владимира Путина, произведено порядка двух миллионов доз вакцины от коронавируса, пишет ТАСС.
«Это дает нам возможность начать если не массовую, то масштабную вакцинацию», — заявил Путин.
Он обратился с просьбой к вице-премьеру Татьяне Голиковой начать вакцинацию уже в конце следующей недели.
«Я знаю, что в целом и промышленность, и [медицинская] сеть к этому готовы. Давайте сделаем этот первый шаг», — подчеркнул Путин.
Напомним, что Британия первой одобрила вакцину от коронавируса. Вакцинация начнется на следующей неделе.korrespondent.net