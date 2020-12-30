В России начинают восстанавливать систему вытрезвителей

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, дающий право регионам с 1 января 2021 года создавать платные медицинские вытрезвители. ТАСС сообщило, что соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе предусматривается создание вытрезвителей на базе государственно-частного партнерства, что позволяет регионам взимать плату за услуги с людей, попавших в вытрезвитель.

ТАСС сообщило, что президент подписал сопутствующий закон, позволяющий полицейским доставлять граждан в состоянии алкогольного опьянения не только в больницы, но и в вытрезвители.