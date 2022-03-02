В России назвали новые сроки переговоров с Украиной

Nuotrauka BNS/ Paulius Peleckis

Переговоры украинской и российской делегаций состоятся завтра утром, а не сегодня. Об этом сказал помощник президента РФ Владимир Мединский в среду, 2 марта.

По его словам, украинская делегация выехала из Киева, но прибудет в Беловежскую пущу только 3 марта.

Кроме этого, Мединский сообщил, что российская делегация прибыла на переговоры с Украиной в том же составе. На втором раунде российско-украинских переговорах будет обсуждаться прекращение огня.

Он также сказал, что во время первых переговоров 28 февраля стороны озвучили свои позиции и предложения.

«По ряду предложений мы в общем-то нашли взаимопонимание за столом переговоров. Но однако по некоторым, наиболее принципиальным, это было вполне ожидаемо, украинская сторона взяла время на размышление и консультации с Киевом», – рассказал Мединский.

Напомним, сразу после завершения переговоров Россия усилила обстрелы украинских городов.