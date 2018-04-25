В России назвали стоимость своей COVID-вакцины

Две дозы российской вакцины против коронавируса Спутник V будут стоить около 20 долларов для международных рынков, а для россиян будет бесплатной. Об этом говорится в пресс-релизе Российского фонда прямых инвестиций.
«Стоимость российской вакцины Спутник V для международных рынков с февраля 2021 г. составит менее $10 за дозу, что составляет менее $20 за две дозы, необходимые для вакцинации одного человека. Таким образом, Спутник V будет в два и более раз дешевле зарубежных вакцин на основе технологии мРНК с аналогичными показателями эффективности. Для граждан России вакцинация Спутник V будет бесплатной», — говорится в сообщении.
При этом утверждается, что эффективность вакцины превышает 95% на 42-й день после введения первой дозы препарата при условия получения пациентом второй.
«По итогам анализа эффективность Спутника V на 28-й день после получения первой инъекции (7-й день после получения второй инъекции) составила 91,4%. Предварительные данные по добровольцам на 42-й день после первой инъекции (эквивалентен 21 дню после второй инъекции), когда добровольцами уже сформирован устойчивый иммунный ответ, показывают эффективность вакцины выше 95%», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что в следующем году за рубежом будет произведено 1 млрд доз вакцин Спутник V на 500 млн человек.
В сообщении отмечается, что «в настоящее время РФПИ рассматривает дополнительные заявки от ряда стран и компаний для дальнейшего увеличения производственных мощностей».
Первые международные поставки российской вакцины ожидаются в январе 2021 года.
Отметим, что российская COVID-вакцина пока не сертифицирована Всемирной организацией здравоохранения. Компания производитель подал запрос о сертификации только на прошлой неделе.
Для сравнения, вакцина компании AstraZeneca будет стоить около 4 долларов. Тогда как вакцины других компаний наоборот — более дорогие.korrespondent.net