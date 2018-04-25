В России назвали стоимость своей COVID-вакцины

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Две дозы российской вакцины против коронавируса Спутник V будут стоить около 20 долларов для международных рынков, а для россиян будет бесплатной. Об этом говорится в пресс-релизе Российского фонда прямых инвестиций.

«Стоимость российской вакцины Спутник V для международных рынков с февраля 2021 г. составит менее $10 за дозу, что составляет менее $20 за две дозы, необходимые для вакцинации одного человека. Таким образом, Спутник V будет в два и более раз дешевле зарубежных вакцин на основе технологии мРНК с аналогичными показателями эффективности. Для граждан России вакцинация Спутник V будет бесплатной», — говорится в сообщении.

При этом утверждается, что эффективность вакцины превышает 95% на 42-й день после введения первой дозы препарата при условия получения пациентом второй.