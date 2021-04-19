В России обнаружили два новых штамма коронавируса

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В России выявили два совершенно новых штамма коронавируса – сибирского и северо-западного. При этом в стране фиксируются случаи заболевания британским и южноафриканским вариантом инфекции, пишет ТАСС.

«Мы выделили 192 образца британского штамма, 21 — южноафриканского и пока больше не обнаружили мутаций уже описанных другими коллегами. Но у нас есть мутации, которые мы описываем в РФ, мутации несвойственны пока ни одному описанному за рубежом штамму — мы видим формирование сибирского варианта, мы видим формирование северо-западного варианта», — рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Отмечается, что Попова о формировании мутировавшего варианта коронавируса в Сибири сообщала еще в ноябре прошлого года. Позже в пресс-службе ведомства отметили, что речь идет не о каком-то исключительном варианте инфекции, характерном только для Сибири. В Роспотребнадзоре посчитали, что это COVID-мутация, известная и распространенная за пределами России.