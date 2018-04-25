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В России объявили о новых мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции

Фото pixabay.com

В частности, предписано обеспечить изоляцию и медицинское наблюдение всех лиц, вернувшихся в РФ, на срок 14 календарных дней со дня их прибытия:

прибывших в аэропорты г. Москвы и проживающих в г. Москве и Московской области — в домашних условиях;

прибывших в аэропорты г. Москвы, но проживающих в других субъектах РФ, а также лиц, прибывших в аэропорты других регионов, — в условиях обсерватора.

Также должен быть обеспечен контроль за обязательным использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) персоналом транспортно-пересадочных узлов, транспортных средств (метрополитен, поезда, автобусы и другие виды общественного транспорта) и других мест с массовым пребыванием людей.

Будет обеспечено обязательное проведение лабораторного обследования на COVID-2019 следующих категорий лиц:

вернувшихся в РФ с признаками респираторных заболеваний;

контактировавших с больным COVID-2019;

с диагнозом «внебольничная пневмония»;

старше 65 лет, обратившихся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания;

медицинских работников, имеющих риски инфицирования COVID-2019 на рабочих местах;

находящихся в учреждениях постоянного пребывания независимо от организационно-правовой формы при появлении симптомов респираторного заболевания.

Подробнее http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348972/

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