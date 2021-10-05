В России отменили все массовые мероприятия из-за COVID-19

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РИА Новости пишет, что все массовые мероприятия отменены по всей России из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Исключения составляют только разрешенные ведомством мероприятия с учётом эпидобстановки в регионе. Других ограничений не вводилось.

По словам Поповой, сегодня в РФ нет субъектов, где можно проводить мероприятия с количеством участников более 3 000 человек.

В России за минувшие сутки был выявлен 25 781 новый случай инфицирования COVID-19, число заболевших третий день подряд превышает 25 000 человек.