В России ответили США на новые санкции

Введение США санкций в отношении трех российских оборонных предприятий является «очередным всплеском русофобии». Об этом заявило посольство России в Вашингтоне на странице в Facebook.
Как отметили в диппредставительстве РФ, для введения ограничительных мер нужны веские основания.
«Администрация же опять никаких официальных доказательств не представила», — заявили в посольстве России.
«Видим в таком подходе очередной всплеск русофобии, а также попытку обеспечения узкоконъюнктурных интересов на международном рынке оборонных технологий», — говорится в сообщении.
Накануне США ввели санкции против предприятий оборонки РФ. Российские предприятия, по мнению Вашингтона, «нарушают законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожени».
Напомним, США ввели новые санкции против России из-за Крыма в конце января. Действия США, ЕС и Канады подчеркивают силу трансатлантического альянса в противостоянии продолжающейся агрессии России, отметили в американском Минфине.korrespondent.net
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