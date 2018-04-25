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TOP,Сегодня в мире

В России ответили США на новые санкции

Фото BFL

Введение США санкций в отношении трех российских оборонных предприятий является «очередным всплеском русофобии». Об этом заявило посольство России в Вашингтоне на странице  в Facebook.

Как отметили в диппредставительстве РФ, для введения ограничительных мер нужны веские основания.

«Администрация же опять никаких официальных доказательств не представила», — заявили в посольстве России.

«Видим в таком подходе очередной всплеск русофобии, а также попытку обеспечения узкоконъюнктурных интересов на международном рынке оборонных технологий», — говорится в сообщении.

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Накануне США ввели санкции против предприятий оборонки РФ. Российские предприятия, по мнению Вашингтона, «нарушают законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожени».

Напомним, США ввели новые санкции против России из-за Крыма в конце января. Действия США, ЕС и Канады подчеркивают силу трансатлантического альянса в противостоянии продолжающейся агрессии России, отметили в американском Минфине.

korrespondent.net

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