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В России пересчитают белых медведей

  • Фото pixabay.com

В России впервые проведут полный учет численности белых медведей, сообщает пресс-служба Минприроды РФ. «Таким образом, впервые в истории будут получены самые полные данные о состоянии популяции белого медведя на территории нашей страны», — пояснили в Минприроды.

Планируется, что в 2021 году ученые проведут авиаучет белых медведей в Чукотском и Восточно-Сибирском морях, в 2022 году — в море Лаптевых и Карском море, в 2023 — в восточной части Баренцева моря и акватории Земли Франца Иосифа.

Финансировать проект намерена «Роснефть». Весь 2020 год будет посвящен подготовке к масштабным исследованиям.

Планируется разработать, утвердить и согласовать детальный план авиаучетных работ, провести тренинги для участников проекта, закупить оборудование, а также разработать методические рекомендации по подсчету белых медведей.

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В министерстве напомнили, что все три популяции белого медведя, обитающие в России, занесены в Красную книгу. Каждая популяция имеет свою категорию статуса редкости: карско-баренцевоморская отнесена к четвертой категории (неопределенные по статусу), лаптевская — к третьей (редкие), чукотско-аляскинская — к пятой (восстанавливаемые и восстанавливающиеся).

NEWSru.com

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