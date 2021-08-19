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В России планируют заменить бумажный паспорт смарт-картой

Фото pexel.com

Как сообщает информагентство RT, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России планирует заменить бумажный паспорт смарт-картой до конца текущего года. Об этом заявил глава министерства Максут Шадаев.

В ведомстве считают смарт-карту более удобным и современным форматом для хранения всех необходимых данных. Решение по этому вопросу будет принято до конца 2021 года.

По словам главы Минцифры, планируется создать также копию цифрового паспорта в виде QR-кода, хранящегося в смартфоне.

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