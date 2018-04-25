default image
Литва на международных рынках взяла заем в размере 2 млрд евро

Подробнее...
default image
Скоро будет полностью возобновлена работа рынков – А. Вярига

Подробнее...
default image
В России подготовят план по смягчению введенных из-за коронавируса ограничений

Подробнее...
default image
Правительство Латвии готовится к отмене чрезвычайной ситуации

Подробнее...
default image
В ЕС введут COVID-паспорт для туристической сферы

Подробнее...
default image
А. Вярига: даже с отменой карантина некоторые ограничения сохранятся

Подробнее...
default image
А. Вярига: коронавирусная инфекция ослабевает

Подробнее...
default image
Министр туризма Италии: мы не планируем открывать границы до конца года

Подробнее...
default image
В четверти больниц Литвы – благоприятные условия для распространения коронавируса

Подробнее...
default image
4 мая начнется второй этап смягчения карантинного режима в Польше

Подробнее...
default image
Мегаполисы Китая начинают открывать школы

Подробнее...
default image
Вопрос закрытых границ премьер Литвы намерен обсудить с польским коллегой

Подробнее...
default image
Россия остановила экспорт зерна

Подробнее...
default image
В больницах Литвы находятся 117 пациентов с коронавирусом, в реанимации– 15

Подробнее...
default image
Во Франции отметили рекордный уровень безработицы

Подробнее...
default image
Первые пассажирские авиарейсы в Литву могут вернуться 10–15 мая

Подробнее...
default image
Отели Турции откажутся от «шведского стола» после пандемии

Подробнее...
default image
Уточненная статистика: общее количество зараженных в Литве – 1344

Подробнее...
default image
Как мафия и картели борются с Сovid

Подробнее...
default image
Адвокатура просит обнародовать информацию, которой якобы шантажировали сотрудников ССР

Подробнее...
default image
Кипр планирует принять первых иностранных туристов в июле

Подробнее...
default image
Ученые назвали дату окончания пандемии коронавируса

Подробнее...
default image
Субсидии за простой выплачены 96% компаний Литвы – Л.Кукурайтис

Подробнее...
default image
Запрет на въезд иностранцев в Израиль продлен до 16 мая

Подробнее...
default image
Авиапассажиров ждут новые правила

Подробнее...
default image
Генсек НАТО: цель провокации в Литве – подрыв единства, но им не удалось

Подробнее...
default image
Южная Корея готовится к выходу из карантина

Подробнее...
default image
A.Вярига: плановые процедуры в медучреждениях возобновятся со следующей недели

Подробнее...
default image
Швеция третьей в Европе закрыла все угольные электростанции

Подробнее...
default image
В Саудовской Аравии смягчены условия карантина, открываются магазины

Подробнее...
default image
В Ирландии парикмахерские могут не открыться до сентября

Подробнее...
default image
Г.Науседа: поддерживаем интеграцию Украины в ЕС и НАТО, единство Украины

Подробнее...
default image
Литва дарит Испании индивидуальные средства защиты собственного производства

Подробнее...
default image
В Литве зафиксирована 44-ая смерть от коронавируса

Подробнее...
default image
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 3 млн

Подробнее...
default image
Провозивший из Латвии на велосипеде алкоголь мужчина изолирован, ему грозит штраф

Подробнее...
default image
В Ирландии из-за карантина рекордно снизился уровень преступности

Подробнее...
default image
Вероятность отмены карантина в Литве 11 мая, очень мала

Подробнее...
default image
Япония запретила въезд гражданам еще 14 стран

Подробнее...
default image
В Украине раскрыта сеть продажи детей за границу

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире,Соседи

В России подготовят план по смягчению введенных из-за коронавируса ограничений

Фото government.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 29 апреля разработать концепцию по смягчению или снятию введенных из-за коронавируса ограничений.

Об этом говорится в опубликованном на сайте правительства перечне поручений по итогам состоявшегося накануне очередного заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России, сообщает БЕЛТА.

«Завершить подготовку концепции снятия (смягчения) ограничений, введенных в связи распространением новой коронавирусной инфекции, в условиях завершения пандемии данной инфекции, и соответствующих методических рекомендаций для субъектов Российской Федерации. Срок — до 29 апреля», — говорится в документе.

За последние сутки в России было выявлено 6411 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Таким образом, общее число достигло 93 тыс. 558. По этому показателю Россия обошла Иран, накануне РФ по общему числу случаев обогнала Китай. 3075 случаев зарегистрированы за сутки в Москве, общее число диагнозов COVID-19 в российской столице выросло до 48 тыс. 426.

belta.by

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.