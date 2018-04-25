В России подготовят план по смягчению введенных из-за коронавируса ограничений

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 29 апреля разработать концепцию по смягчению или снятию введенных из-за коронавируса ограничений.

Об этом говорится в опубликованном на сайте правительства перечне поручений по итогам состоявшегося накануне очередного заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России, сообщает БЕЛТА.

«Завершить подготовку концепции снятия (смягчения) ограничений, введенных в связи распространением новой коронавирусной инфекции, в условиях завершения пандемии данной инфекции, и соответствующих методических рекомендаций для субъектов Российской Федерации. Срок — до 29 апреля», — говорится в документе.

За последние сутки в России было выявлено 6411 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Таким образом, общее число достигло 93 тыс. 558. По этому показателю Россия обошла Иран, накануне РФ по общему числу случаев обогнала Китай. 3075 случаев зарегистрированы за сутки в Москве, общее число диагнозов COVID-19 в российской столице выросло до 48 тыс. 426.