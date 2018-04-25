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В России подтвержден седьмой случай коронавируса

Фото pixabay.com

Седьмой случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен в России. Информацию об этом распространил российский оперативный штаб по предупреждению и борьбе с этой инфекцией, сообщает БЕЛТА.

«5 марта подтвержден завозной из Италии случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 у гражданина Итальянской Республики», — говорится в сообщении штаба. Эпидемиологическое расследование установило, что итальянец прибыл в Россию 29 февраля. 2 марта с симптомами ОРВИ он обратился за медицинской помощью. «Заболевание протекает в легкой клинической форме, проводится симптоматическая терапия. Состояние пациента удовлетворительное», — подчеркнули в штабе. Под медицинским наблюдением находятся также контактировавшие с ним лица.

Ранее в России были выявлены два гражданина Китая с заболеванием коронавирусом. После прохождения лечения они выздоровели. Кроме того, коронавирус выявлен у троих россиян, доставленных на карантин в Казань из Японии с туристического лайнера Diamond Princess. 2 марта было подтверждено наличие коронавируса у россиянина, вернувшегося из Италии.

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