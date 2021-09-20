В России подводят результаты выборов в Госдуму

Центризбирком России обработал 90% итоговых протоколов. Партия Единая Россия набирает 49,66% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму. Об этом сообщает ТАСС.
По предварительным данным, Единая Россия получает конституционное большинство в нижней палате (более 300 мандатов).
Пятипроцентный барьер для прохождения в Госдуму преодолевают пять партий. Помимо Единой России — КПРФ (19,56% голосов), ЛДПР (7,51%), Справедливая Россия (7,38%), Новые люди (5,33%).
У Партии пенсионеров 2,51% голосов, далее следуют Коммунисты России (1,31%) и Яблоко (1,16%). Остальные партии набирают меньше одного процента голосов. Всего в выборах принимали участие 14 партий.
Напомним, что в России выборы в Госдуму проходили с 17 по 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходили прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.