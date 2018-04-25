default image
В России предлагают ввести «новогоднюю» визу для иностранцев

Подробнее...
default image
2019 год в Литве был самым теплым за всю историю наблюдений

Подробнее...
default image
Нидерланды официально перестали использовать название Голландия для обозначения страны

Подробнее...
default image
По литовским договорам с турецкими строителями в Каунасе расчет произведен

Подробнее...
default image
Грипп наступает

Подробнее...
default image
Финские «подарки» Литве

Подробнее...
default image
Почему растут цены на электроэнергию?

Подробнее...
default image
Расходы на здравоохранение увеличатся

Подробнее...
default image
Хорватия обещает помочь малым странам c Пакетом мобильности

Подробнее...
default image
Хорватия начала председательство в Совете ЕС

Подробнее...
default image
Swedbank, SEB и Siauliu bankas должны готовиться к возможному кризису

Подробнее...
default image
Словакия передала Албании обязанности председателя ОБСЕ

Подробнее...
default image
Истребителей Балтийской воздушной полиции снова уменьшится до восьми

Подробнее...
default image
КНДР вскоре представит новое стратегическое вооружение

Подробнее...
default image
Вильнюсский аэропорт за 2019 год обслужил 5 млн пассажиров

Подробнее...
default image
Борис Джонсон: новое десятилетие может стать для Британии временем процветания и возможностей

Подробнее...
default image
Прогноз BNS: ключевые события в политике и обществе в 2020 году

Подробнее...
default image
Трамп назвал дату подписания сделки с Китаем

Подробнее...
default image
В Каунасе начались проверки турецких строителей

Подробнее...
default image
Аналитики прогнозируют, что трудовая иммиграция в Литве продолжит расти

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире,Туризм

В России предлагают ввести «новогоднюю» визу для иностранцев

  • Фото pixabay.com

Депутаты Госдумы направили в Минэкономразвития предложение о введении в России экспресс-визы, с которой иностранцы могли бы въезжать в страну по упрощенной системе в период новогодних праздников.

По мнению автором предложения, это стоило бы сделать, поскольку «интерес к празднованию Нового года „по-русски“ растёт год от года».

Длительность «новогодней» визы могла бы составлять 7 дней и представляла бы собой специальный интернациональный документ — Happy New Year in Russia. В реализации проекта могло бы поучаствовать МИД РФ.

Эксперты турбизнеса назвали идею интересной, но реализовать её, к сожалению, получится только через год. Они напоминают, что практика выдачи экспресс-виз иностранцам хорошо зарекомендовала себя во многих странах мира.

реклама

024.by

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600