В России предлагают ввести «новогоднюю» визу для иностранцев

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Депутаты Госдумы направили в Минэкономразвития предложение о введении в России экспресс-визы, с которой иностранцы могли бы въезжать в страну по упрощенной системе в период новогодних праздников.

По мнению автором предложения, это стоило бы сделать, поскольку «интерес к празднованию Нового года „по-русски“ растёт год от года».

Длительность «новогодней» визы могла бы составлять 7 дней и представляла бы собой специальный интернациональный документ — Happy New Year in Russia. В реализации проекта могло бы поучаствовать МИД РФ.

Эксперты турбизнеса назвали идею интересной, но реализовать её, к сожалению, получится только через год. Они напоминают, что практика выдачи экспресс-виз иностранцам хорошо зарекомендовала себя во многих странах мира.