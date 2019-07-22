В России предложили не считать пиво алкогольной продукцией

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Минпромторг РФ предлагает смягчить ограничения на розничную торговлю пивом, которые распространяются на напиток из-за того, что его относят к алкогольной продукции.

Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на РБК.

Пиву следует вернуть самостоятельный статус, следует из проекта стратегии развития торговли на 2019-2025 годы.

«Рассмотреть возможность выведения пива и пивоваренной продукции с точки зрения регулирования розничных продаж из-под понятия алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания», — говорится в документе, попавшем в распоряжение РБК.

В пресс-службе Минпромторга подтвердили подлинность документа.

Министерство предлагает рассмотреть возможность выведения розничных продаж пива и пивоваренной продукции из-под общего регулирования рынка алкоголя, пишет издание. В том числе речь идет о сфере общественного питания.

Минпромторг в ближайшее время намерен направить документ другим ведомствам для согласования. В Минздраве изданию отметили, что планируют внимательно изучить инициативу. Представитель ведомства указал на обеспокоенность любыми мерами, влекущими повышение потребления алкогольной продукции. В министерстве также напомнили о нацпроекте «Демография», одной из задач которого является сокращение продаж алкоголя и увеличение числа россиян, ведущих здоровый образ жизни.

Пиво юридически приравнено к алкоголю с 2011 года. На него распространяются все общие правила, действующие в отношении соответствующей продукции. Пиво запрещено продавать с 23 до 8 часов, не допускается его продажа несовершеннолетним, в медицинских и учебных заведениях, в ларьках и на объектах военного назначения, а также местах митингов и демонстраций. Помимо этого, с 2016 года запрещена продажа пива в упаковке из пластика объемом более 1,5 л за исключением продукции, отправляемой на экспорт.