В России принят закон о введении электронной визы для въезда

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Госдума РФ в третьем, окончательном чтении одобрила введение с 1 января 2021 года единой электронной однократной визы для поездок иностранцев в Россию.

Теперь все иностранцы, планирующие визит в РФ в туристических, деловых, гостевых и гуманитарных целях, длительность которого не превышает 16 дней, могут получить электронную визу сроком действия 60 дней.

Эта виза будет являться отдельным типом наряду с дипломатической, служебной, обыкновенной, транзитной и визой для временного проживания. Получить её можно будет онлайн на специальном сайте. Оформление займёт до четырёх дней.

Въезд и выезд из РФ на основании электронных виз будет возможен через КПП на госгранице, определенные российским правительством.