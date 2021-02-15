В России разработали тест-систему для выявления британского штамма COVID-19

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Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора разработал и зарегистрировал первую в мире тест-систему для выявления британского штамма COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Новая тест-система быстро выявляет наличие именно мутантного штамма, что реализовано за счет особого подбора олигонуклеотидов для эффективной амплификации британской мутации, и рассчитана на максимальную концентрацию вируса. Это позволяет избежать ложноположительных результатов при выявлении мутации для образцов с очень высокой вирусной нагрузкой», — говорится в сообщении.