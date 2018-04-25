В России разрешили голосовать по почте во время пандемии

Фото ЦИК России

Госдума России на заседании в среду, 13 мая, разрешила дистанционное голосование на всех уровнях выборов, пишет Интерфакс.

Принятые поправки также предусматривают возможность досрочного голосования на всех уровнях выборов. Но не распространяются на всенародное голосование по поправкам в Конституцию.

Соавтор поправок Дмитрий Вяткин пояснил, что принятие поправок связано с введенными ограничениями на фоне распространения коронавируса.

Он уточнил, что законопроект предоставляет лишь возможность, а не обязанность устанавливать дополнительные формы голосования, такие, как дистанционное голосование и голосование по почте.

«Особых нововведений здесь нет. Что касается голосования по почте — такая норма в законе была много лет назад. Дистанционное голосование тоже, эксперимент по такой форме голосования проводился в Москве и сейчас планируется применение на Общероссийском голосовании по Конституции», — прокомментировал решение Госдумы РФ зампред Центризбиркома Николай Булаев.

Напомним, недавно президент Польши Анджей Дуда подписал закон о дистанционном проведении выборов главы государства. Таким образом несостоявшиеся 10 мая выборы состоятся по почте.