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В России школьников отправляют на трехнедельные каникулы из-за коронавируса

Фото pixabay.com

Со следующего понедельника российских школьников отправляют на трехнедельные школьные каникулы из-за коронавируса.

Весенние каникулы в России продлятся с 23 марта по 12 апреля включительно, при этом будет организовано дистанционное обучение.

Такая информация была озвучена 18 марта министром просвещения России Сергеем Кравцовым.

По его словам, учебный процесс будет организован дистанционно – по электронным учебникам. При этом школы будут продолжать работу. 

В начальных классах, если родители по каким-либо причинам не могут оставить детей дома, их можно будет отвести в школу, – пояснил глава Минпросвещения.

Учреждения среднего профессионального образования также переводятся на дистанционное обучение.

Замглавы Минпросвещения Дмитрий Глушко уточнил, что школы будут открыты на протяжении всех каникул, чтобы проводить дистанционное обучение.

024.by

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