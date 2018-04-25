В России школьников отправляют на трехнедельные каникулы из-за коронавируса

Со следующего понедельника российских школьников отправляют на трехнедельные школьные каникулы из-за коронавируса.
Весенние каникулы в России продлятся с 23 марта по 12 апреля включительно, при этом будет организовано дистанционное обучение.
Такая информация была озвучена 18 марта министром просвещения России Сергеем Кравцовым.
По его словам, учебный процесс будет организован дистанционно – по электронным учебникам. При этом школы будут продолжать работу.
В начальных классах, если родители по каким-либо причинам не могут оставить детей дома, их можно будет отвести в школу, – пояснил глава Минпросвещения.
Учреждения среднего профессионального образования также переводятся на дистанционное обучение.
Замглавы Минпросвещения Дмитрий Глушко уточнил, что школы будут открыты на протяжении всех каникул, чтобы проводить дистанционное обучение.024.by
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