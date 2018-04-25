В России создадут общедоступный фонд архивных материалов о Второй мировой войне

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В России создадут общедоступный для всех государств мира фонд архивных материалов о Второй мировой войне. С такой инициативой выступил сегодня Президент России Владимир Путин, оглашая ежегодное послание Федеральному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

«В России будет создан крупнейший, самый полный комплекс архивных документов, кино- и фотоматериалов по Второй мировой войне, доступных и для наших граждан, и всего мира», — сказал Владимир Путин.

Он отметил, что такая работа — долг России как страны-победительницы и ее ответственность перед будущими поколениями. «Мы обязаны защитить правду о Победе, — подчеркнул Владимир Путин. — Иначе что скажем нашим детям, если ложь, как зараза, будет расползаться по всему миру? Наглому вранью, попыткам переиначить историю мы должны противопоставить факты».