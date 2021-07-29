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В России у должников предлагается изымать загранпаспорта

Фото pexel.com

«Интерфакс» сообщает, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона об изменении правил выезда из России для должников.

По инициативе МВД РФ, загранпаспорта предлагается изымать у лиц, которым по каким-то причинам ограничен выезд за рубеж, в том числе, у лиц признанных невыездными из-за неисполнения ими судебных решений. Изъятые паспорта будут храниться в миграционной службе до тех пор, пока должник не исполнит свои обязательства — после этого он сможет забрать документ.

Кроме того, законопроект регулирует правила признания загранпаспортов недействительными.

tourister.ru

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