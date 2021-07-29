В России у должников предлагается изымать загранпаспорта

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«Интерфакс» сообщает, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона об изменении правил выезда из России для должников.

По инициативе МВД РФ, загранпаспорта предлагается изымать у лиц, которым по каким-то причинам ограничен выезд за рубеж, в том числе, у лиц признанных невыездными из-за неисполнения ими судебных решений. Изъятые паспорта будут храниться в миграционной службе до тех пор, пока должник не исполнит свои обязательства — после этого он сможет забрать документ.

Кроме того, законопроект регулирует правила признания загранпаспортов недействительными.