В России упростили порядок выдачи визы иностранным туристам

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ТАСС пишет, что в России вступил в силу закон, упрощающий порядок выдачи визы иностранным туристам. Он позволяет получить визу РФ сроком до шести месяцев при наличии забронированного номера в отеле, включённом в федеральный реестр.

Сведения о гостинице, в которой планирует остановиться иностранец, должны содержаться в Едином перечне классифицированных отелей, горнолыжных трасс, пляжей. Если турист едет в Россию по турпутёвке, то у него должно иметься подтверждение о приёме организацией, состоящей в Едином федеральном реестре туроператоров.

Ранее обычная турвиза выдавалась иностранцам на срок до одного месяца, либо на основе принципа взаимности — на срок до шести месяцев.